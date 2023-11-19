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Сегодня, 17:05

Экс-защитник «Локомотива» Родолфо — о ретро-матче: «Думаю, что смогу отыграть минут 20»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Родолфо рассказал «СЭ», сколько сможет провести минут в ретро-матче против ЦСКА.

«Я пока не разговаривал с Семиным. Буду очень рад его встретить. Вообще посетить Москву — это прекрасно, а по такому поводу — отлично. Думаю, что смогу отыграть минут 20 на поле (смеется). Я давно закончил карьеру, не в оптимальной форме», — сказал Родолфо «СЭ».

Товарищеская игра между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве.

Пресс-служба РФС сообщает, что участие в матче примут Дмитрий Лоськов, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев и другие.

Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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