Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 11:51

Тренер «Нефтчи» Муту: «Против «Зенита» играли лучше, чем в чемпионате»

В «Нефтчи» рассказали о состоянии Мирзова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Нефтчи» Андриан Муту ответил на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Резиуана Мирзова.

«Против «Зенита» играли лучше, чем играем в чемпионате. Радует, что Мирзов набирает форму. Забивает голы. Нам очень важны голы, не только Мирзова, но и других игроков. Надеюсь, будет лучше и в премьер-лиге», — сказал Муту.

18 ноября азербайджанский клуб обыграл команду из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в товарищеском матче, который прошел в Баку. Единственный гол сине-бело-голубых забил Ду Кейрос. Дубль за «Нефтчи» оформил Резиуан Мирзов.

Резиуан Мирзов
ФК Нефтчи
0
Читайте также
Капитан «ПСЖ» и сборной Франции Мбаппе приобрел недвижимость в Мадриде
«Постараюсь добиться большего». Медведев завершил отличный сезон и собирается попробовать что-то новое
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся прогрессом для мира
Военное крыло ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент 2DROTS сообщил о неизбежности проведения матча против «Спартака»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости