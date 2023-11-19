Тренер «Нефтчи» Муту: «Против «Зенита» играли лучше, чем в чемпионате»

Главный тренер «Нефтчи» Андриан Муту ответил на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Резиуана Мирзова.

«Против «Зенита» играли лучше, чем играем в чемпионате. Радует, что Мирзов набирает форму. Забивает голы. Нам очень важны голы, не только Мирзова, но и других игроков. Надеюсь, будет лучше и в премьер-лиге», — сказал Муту.

18 ноября азербайджанский клуб обыграл команду из Санкт-Петербурга со счетом 2:1 в товарищеском матче, который прошел в Баку. Единственный гол сине-бело-голубых забил Ду Кейрос. Дубль за «Нефтчи» оформил Резиуан Мирзов.