Сборная Германии второй раз подряд проиграла при Нагельсманне, уступив Австрии

Сборная Германии на выезде в товарищеском матче проиграла Австрии — 0:2.

Счет на 29-й минуте открыл Марсель Забитцер. На 73-й минуте преимущество австрийцев удвоил Кристоф Баумгартнер.

Немцы играли в меньшинстве с начала второго тайма — на 49-й минуте красную карточку получил Лерой Сане.

Сборная Германии потерпела второе подряд поражение при Юлиане Нагельсманне. 18 ноября его команда проиграла Турции (2:3). 36-летний специалист возглавил национальную команду в сентябре этого года.