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Сборная Германии второй раз подряд проиграла при Нагельсманне, уступив Австрии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Австрия — Германия.
Фото Reuters

Сборная Германии на выезде в товарищеском матче проиграла Австрии — 0:2.

Счет на 29-й минуте открыл Марсель Забитцер. На 73-й минуте преимущество австрийцев удвоил Кристоф Баумгартнер.

Немцы играли в меньшинстве с начала второго тайма — на 49-й минуте красную карточку получил Лерой Сане.

Сборная Германии потерпела второе подряд поражение при Юлиане Нагельсманне. 18 ноября его команда проиграла Турции (2:3). 36-летний специалист возглавил национальную команду в сентябре этого года.

Товарищеские матчи.
21 нояб, 22:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
2:0
Германия
Товарищеские матчи.
21 нояб, 22:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
1:1
Новая Зеландия
Товарищеские матчи.
21 нояб, 22:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
2:0
Латвия

Футбол
Сборная Австрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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