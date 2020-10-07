Великолепный гол 17-летнего француза в дебютном матче за сборную
22:26
Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга открыл счет в товарищеском матче против сборной Украины.
17-летний хавбек отличился в дебютном матче в стартовом составе национальной команды, забив ударом через себя. Отметим, сборная Украины играет не основным составом из-за заражения нескольких игроков коронавирусом.
Le premier but de Camavinga avec les bleues ! pic.twitter.com/3xh7m2cYMl— Mat Mat (@InSaneKDB) October 7, 2020
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