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Великолепный гол 17-летнего француза в дебютном матче за сборную

22:26
Эдуардо Камавинга. Фото AFP
Эдуардо Камавинга. Фото AFP
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Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга открыл счет в товарищеском матче против сборной Украины.

17-летний хавбек отличился в дебютном матче в стартовом составе национальной команды, забив ударом через себя. Отметим, сборная Украины играет не основным составом из-за заражения нескольких игроков коронавирусом.

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