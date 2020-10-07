Великолепный гол 17-летнего француза в дебютном матче за сборную

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга открыл счет в товарищеском матче против сборной Украины.

17-летний хавбек отличился в дебютном матче в стартовом составе национальной команды, забив ударом через себя. Отметим, сборная Украины играет не основным составом из-за заражения нескольких игроков коронавирусом.