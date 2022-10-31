Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 21:42

В Таджикистане заявили об отсутствии давления со стороны ФИФА из-за матча со сборной России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев в комментарии для «СЭ» заявил, что ФИФА и Азиатская конфедерация футбола не оказывали давление на Федерацию футбола страны из-за матча со сборной России.

«Никакого давления со стороны ФИФА и АФК нет. Федерация футбола Таджикистана уже получила со стороны ФИФА авторизацию товарищеских матчей между национальными сборными Таджикистана и России по футзалу, которые пройдут 7 и 8 ноября в Душанбе. Необходимые документы также были отправлены на проведение товарищеского матча между сборными по футболу», — сказал Салиев «СЭ».

Товарищеский матч между сборными России и Таджикистана запланирова на 17 ноября в Душанбе.

Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
2
0
Читайте также
Стал свидетелем убийства и ходил по улице с ножом. Жуткий соперник Бивола
«Мое детство было кошмаром». От жертвы насилия в 12 лет — до рекордсменки мира
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков назвал политизированным решением отменить матч со сборной Боснией и Герцеговиной

В Таджикистане ожидают до 20 тысяч человек на матче со сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости