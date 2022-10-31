Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 21:57

В Таджикистане ожидают до 20 тысяч человек на матче со сборной России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев в комментарии для «СЭ» рассказал об ожидаемой заполняемости трибун на товарищеском матче между сборными Таджикистана и России.

«Что касается предстоящего матча, то стадион вмещает 20 тысяч зрителей. Болельщики уже спрашивают, где и когда могут приобрести билеты на матч сборных Таджикистана и России. Сборная России — четвертьфиналист домашнего чемпионата мира-2018. В рейтинге ФИФА команда Валерия Карпина занимает 38-е место.

Предстоящий матч вызывает большой интерес среди любителей футбола, так как со сборной России мы будем играть впервые на уровне национальных сборных. Последний раз мы играли с топ-сборной в октябре 2019 года, когда принимали сборную Японии в отборочном раунде чемпионата мира-2022. Тот матч собрал на Центральном стадионе Душанбе более 19 тысяч зрителей. Если не отпугнет погода, по прогнозам синоптиков, в день матча будет дождь и снег, то будет аншлаг!» — сказал Салиев «СЭ».

Товарищеский матч между сборными России и Таджикистана запланирован на 17 ноября в Душанбе.

Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
0
Читайте также
Стал свидетелем убийства и ходил по улице с ножом. Жуткий соперник Бивола
«Мое детство было кошмаром». От жертвы насилия в 12 лет — до рекордсменки мира
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Таджикистане заявили об отсутствии давления со стороны ФИФА из-за матча со сборной России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости