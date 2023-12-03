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Сегодня, 17:56

В «Сантосе» заявили, что пока не приняли решение по участию в зимнем турнире с «Зенитом»

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Сантоса» Фабио Марадей сообщил, что клуб отложил принятие решения по вопросу участия в зимнем турнире с «Зенитом».

«Сантос» получил приглашение от «Зенита» на этот зимний турнир, но, поскольку 9 декабря у нас выборы нового президента клуба, мы подождем, чтобы принять окончательное решение», — цитирует Марадея Sport24.

«Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 33 очка за 16 игр. «Сантос» с 43 баллами после 36 туров идет на 15-й позиции в чемпионате Бразилии.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601423-v-santose-poka-ne-prinyali-resheniye-po-uchastiyu-v-zimnem-turnire-s-zenitom
Футбол
ФК Зенит
ФК Сантос
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