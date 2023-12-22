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Сегодня, 10:23

«Барселона» заработала 5 миллионов евро в проигранном товарищеском матче с «Америкой»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Барселона» проиграла мексиканской «Америке» (2:3) в товарищеском матче, за участие в котором заработала 5 миллионов евро, сообщает Barca Universal.

Игра состоялась в ночь на 22 декабря в американском Далласе.

У каталонского клуба отличились Ламин Ямал и Марк Гиу. У победителей дубль оформил Хулиан Киньонес, еще один гол на счету Хенри Мартина.

«Барселона» набрала 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Америка» стала победителм мексиканской лиги Апертуры-2023.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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