«Барселона» заработала 5 миллионов евро в проигранном товарищеском матче с «Америкой»

«Барселона» проиграла мексиканской «Америке» (2:3) в товарищеском матче, за участие в котором заработала 5 миллионов евро, сообщает Barca Universal.

Игра состоялась в ночь на 22 декабря в американском Далласе.

У каталонского клуба отличились Ламин Ямал и Марк Гиу. У победителей дубль оформил Хулиан Киньонес, еще один гол на счету Хенри Мартина.

«Барселона» набрала 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Америка» стала победителм мексиканской лиги Апертуры-2023.