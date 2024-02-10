В «Нефтчи» подтвердили, что планируют провести матч со «Спартаком» 23 марта в Баку
В «Нефтчи» подтвердили, что планируют провести матч со «Спартаком»
В пресс-службе «Нефтчи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном проведении товарищеского матча против «Спартака» в Баку.
Ранее azerisport.com сообщило, что матч между российской и азербайджанской командами может пройти 23 марта.
«Действительно, ответный матч против «Спартака» в Баку планируется провести 23 марта», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.
Летом «Нефтчи» подписали меморандум с московским «Спартаком». Согласно ему была запланирована ответная товарищеская встреча команд в Баку.
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