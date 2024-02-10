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10 февраля, 18:45

В «Нефтчи» подтвердили, что планируют провести матч со «Спартаком» 23 марта в Баку

В «Нефтчи» подтвердили, что планируют провести матч со «Спартаком»
Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Нефтчи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном проведении товарищеского матча против «Спартака» в Баку.

Ранее azerisport.com сообщило, что матч между российской и азербайджанской командами может пройти 23 марта.

«Действительно, ответный матч против «Спартака» в Баку планируется провести 23 марта», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Летом «Нефтчи» подписали меморандум с московским «Спартаком». Согласно ему была запланирована ответная товарищеская встреча команд в Баку.

Источник: https://www.azerisport.com/football/20240210183820994.html
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
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