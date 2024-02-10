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10 февраля, 10:41

Тренер «Факела» — об отмене мачта против «Волгаря»: «В расположении только 18 полевых, готовых сыграть»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение отменить товарищеский матч против «Волгаря» в рамках подготовки команды к весенней части сезона на зимних сборах в Турции.

«Проблема, по которой отменился матч с «Волгарем», простая. Когда планируешь сборы, то надеешься, что все футболисты будут здоровы, их хватит на два матча в один день. Но у нас Кудряшов завершил карьеру, Максимов заболел, несколько человек слегли с вирусом, поэтому в расположении осталось только 18 полевых футболистов, которые готовы сегодня играть. Зачем мучить людей? Так получилось, мы расстроены этим, как и соперник. Сегодня у Максимова нет температуры, может быть, он выйдет на замену в конце матча против «Ордабасы». Все достаточно банальной и просто», — сказал Ташуев «СЭ»

Сегодня «Факел» проведет товарищеский матч против «Ордабасы» из Казахстана.

Команда после 18 туров занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 21 очко.

ФК Волгарь
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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