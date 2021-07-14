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Тренер «Химок» Черевченко прокомментировал возможное подписание габонского хавбека

20:23

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после поражения от «Сочи» (2:3) в матче товарищеского турнира Кубок Матч Премьер подвел итоги встречи и рассказал о возможных подписаниях в ближайшее время.

«Была интересная игра. 5 голов. Больше, чем в первом туре. Радует, что забили 2 гола, но огорчает, что пропустили 3. Будем готовиться к следующей игре.

Тихий должен на днях приступить к общей группе. Будем надеяться. В сегодняшней игре не участвовали 2 основных защитника. Это очень много для нашей команды. Будем надеяться, что все наладится", — сказал Черевченко.

46-летний специалист также рассказал о габонском полузащитнике Хави Бабике, который проходит просмотр в подмосковной команде.

«Понимание по Хави, который на просмотре, уже есть. Проблема в том, что он играл только в Габоне. Есть дриблинг, скорость, но многих качеств не хватает. К утру, надеюсь, будет понимание. Мы сядем с тренерским штабом и все обсудим», — добавил Черевченко.

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Артем Бухаев все материалы автора

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