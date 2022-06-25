Стример «Buster» назвал Овечкина легендой после товарищеского матча «Динамо» — «Амкал»

Стример и блогер Вячеслав «Buster» Леонтьев приехал прокомментировал товарищеский матч «Динамо» — «Амкал». Ранее блогер присутствовал на матче заключительного тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи».

«Это был красивый футбол. Овечкин — легенда. Мне понравился его гол. Продолжу ли я ходить на футбол? Да, конечно. Меня ребята зовут, мне нравится. Я прихожу, кайфую, тут круто. Я не знаю, сколько нужно ходить на стадион, чтобы стать настоящим болельщиком», — сказал Леонтьев.

25 июня «Динамо» провело товарищеский матч против команды «Амкал». Бело-голубые победили со счетом 5:0.