Гол Овечкина принес «Динамо» победу в товарищеском матче над «Амкалом»

25 июня «Динамо» провело товарищеский матч против команды «Амкал», которая составлена из блогеров. Бело-голубые разгромили любителей со счетом 5:0.

Автором победного мяча стал знаменитый хоккеист Александр Овечкин. Он вывел бело-голубых на поле с капитанской повязкой и открыл счет в матче на 11-й минуте.

Федор Смолов откинул мяч пяткой на Овечкина, и хоккеист в одно касание из пределов штрафной поразил нижний угол ворот. После этого Александр был заменен и покинул поле.

Также в составе «Динамо» во втором тайме отличились Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Глыдышев и Николай Комличенко.