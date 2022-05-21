Стример Бустер допустил, что будет постоянно посещать матчи «Динамо»

Стример и блогер Вячеслав «Buster» Леонтьев приехал на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» и в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от игры.

— Приехал кайфануть от игры. Буду болеть за красивый футбол. Если честно, вообще в футболе не шарю. Это первый раз в жизни, когда я пришел на стадион.

— После этого матча будете постоянно ходить?

— Мне кажется, да. Посмотрим, если понравится, то да.

— И кто вам предпочтительнее сегодня?

— И те, и те красавчики. Я посмотрел турнирную таблицу, они занимают второе и третье место. Хочется посмотреть много голов, — сказал «Buster» «СЭ».

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