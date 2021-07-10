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Слуцкий прокомментировал будущее Кварацхелии в «Рубине»

14:39
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед стартом турнира Кубок Матч-Премьер высказался о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Ранее сообщалось, что на грузинского футболиста претендуют «Милан», «Ювентус», «Бавария» и другие европейские клубы.

— Покинет ли Хвича клуб? Будет ли он сегодня играть?

— Будет играть. Все, кто желает посмотреть сегодня на Квару, посмотрит. Что касается предложений, думаю, что вчера гендиректор клуба озвучил, что в клуб по нему предложений не поступало. Сезон он начнет в составе Рубина, — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

В сезоне-2020/21 20-летний Хвича Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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