Дубль Эрреры принес сборной Мексики победу над Нигерией в товарищеском матче
08:40
Сборная Мексики в товарищеском матче обыграла Нигерию со счетом 4:0.
Дубль на счету Эктора Эрреры, еще по голу забили Фунес Мори и Джонатан Дос Сантос.
Следующий матч Мексика проведет 15 июля в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ против Кюрасао, Нигерия во втором этапе африканской квалификации ЧМ-2022 4 сентября встретится с Либерией.
Товарищеские матчи
Мексика — Нигерия — 4:0 (2:0)
Голы: Эррера, 2 (1:0). Фунес Мори, 4 (2:0). Эррера, 52 (3:0). дос Сантос, 78 (4:0).
4 июля. Лос-Анджелес. Стадион «Los Angeles Memorial Coliseum».
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