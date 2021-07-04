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Дубль Эрреры принес сборной Мексики победу над Нигерией в товарищеском матче

08:40
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Сборная Мексики в товарищеском матче обыграла Нигерию со счетом 4:0.

Дубль на счету Эктора Эрреры, еще по голу забили Фунес Мори и Джонатан Дос Сантос.

Следующий матч Мексика проведет 15 июля в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ против Кюрасао, Нигерия во втором этапе африканской квалификации ЧМ-2022 4 сентября встретится с Либерией.

Товарищеские матчи

Мексика — Нигерия — 4:0 (2:0)

Голы: Эррера, 2 (1:0). Фунес Мори, 4 (2:0). Эррера, 52 (3:0). дос Сантос, 78 (4:0).

4 июля. Лос-Анджелес. Стадион «Los Angeles Memorial Coliseum».

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Сергей Разин все материалы автора

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