Арбитр Анастасия Пустовойтова испытывала волнение во время работы на матче Кубка Матч-премьер между «Рубином» и «Химками» (1:0).

«Честно, было волнительно, потому что это два клуба премьер-лиги, — цитирует ТАСС Пустовойтову. — Естественно, восприняли это назначение как еще один шаг в нашей нелегкой профессии. Тот фактор, что турнир с использованием системы видеоассистента рефери, с одной стороны, немного вселил уверенности, с другой стороны, у нас был настрой «Нам ВАР не нужен, мы справимся». Конечно, любой матч для нас является еще одним вызовом, который готовы пройти, потому что это наша любимая работа».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий отметил работу Пустовойтовой.

«Обсуждался ли вопрос с Российским футбольным союзом о назначении на матч РПЛ? Я живу сегодняшним днем, если руководство даст шанс, обязательно воспользуюсь им. Если не получится или не успею, то кто-то после меня, так как у нас хорошее поколение девчонок подрастает, тоже хотят, виден интерес. Тем более поменялось к нам отношение, у нас более стабильное финансовое положение, РФС всячески идет нам на встречу», — добавила Пустовойтова.

В марте 2020 года она впервые работала на матче РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» в качестве резервного арбитра. В апреле 2021-го Пустовойтова рассудила встречу Олимп-ФНЛ «Чертаново» — «СКА-Хабаровск». Также она неоднократно работала на матчах молодежного первенства и второго дивизиона. Кроме этого, Пустовойтова стала одним из главных арбитров матчей футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.