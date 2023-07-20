«Севилья» по пенальти обыграла «Индепендьенте дель Валье» и выиграла Кубок вызова

«Севилья» вырвала победу у «Индепендьенте дель Валье» в матче Кубка вызова УЕФА-КОНМЕБОЛ. На стадионе в Севилье встречались действующие победители Лиги Европы и Южноамериканского кубка.

Эквадорская команда уже на 10-й минуте вышла вперед благодаря голу Брайана Диаса. Испанский коллектив сумел отыграться на последних секундах встречи благодаря голу Педро Ортиса.

В серии пенальти точнее оказались игроки испанского клуба — 4:1.

В следующем товарищеском матче «Севилья» сыграет против «Ганзы» (22 июля), а у «Индепендьенте дель Валье» впереди матч Кубка либертадорес против «Перейры» (3 августа).