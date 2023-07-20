«Челси» крупно обыграл «Рексхэм»

«Челси» разгромил «Рексхэм» в товарищеском матче — 5:0. Встреча состоялась на стадионе «Кенан Мемориал Стадиум» в США.

В первом тайме голландский защитник Йен Матсен оформил дубль. В концовке голы забили Конор Галлахер, Кристофер Нкунку и Бен Чилуэлл.

Совладельцем «Рексхэма» является актер, звезда фильма «Дедпул» Райан Рейнольдс.

В следующем товарищеском матче «Рексхэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед» (26 июля), а «Челси» встретится с «Брайтоном» (23 июля).