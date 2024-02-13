Семак объяснил отсутствие Эраковича в матче с «Сантосом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сантосом» (4:1) в матче Кубка равноправия рассказал о состоянии сербского защитника Страхини Эраковича.

— Почему не играл Эракович?

— У Эраковича небольшое повреждение, поэтому он не смог сыграть в матче.

— Как долго он будет восстанавливаться?

— Посмотрим. Надеюсь, что недолго. На сегодняшний день небольшое повреждение есть. Насколько оно серьезно, узнаем на следующих сборах. Проведем медобследование, и станет понятно, как быстро он будет восстанавливаться.