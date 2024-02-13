Медведев заявил, что в 2025 году участие в Кубке равноправия примут 6-8 команд

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев после победы сине-бело-голубых над «Сантосом» (4:1) в Кубке равноправия подвел итоги турнира.

— Со спортивной и управленческой точки зрения турнир прошел хорошо, — начал Медведев. — Единственное — не хватало болельщиков, но это связано с проведением Кубка Азии. Все уверены, что в следующем сезоне, когда турнир здесь состоится опять, мы будем иметь совершенно другую картину по болельщикам. Подготовка к следующему турниру начнется уже через неделю.

— Будет ли расширяться число участников?

— Да. Ведется речь о том, чтобы было не четыре участника, а шесть или даже восемь. Будут и местные дерби. Думаю, будут две российские команды. Будут страны из соседей и БРИКС.

«Зенит» досрочно выиграл Кубок равноправия (без учета сегодняшней встречи) и одержал три победы.