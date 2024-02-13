Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сантосом» (4:1) в матче Кубка равноправия ответил на вопросы журналистов.

— На сборах вы постоянно играете в схеме 4-3-3. Есть ли другие варианты?

— Конечно, есть. Большинство наших футболистов понимает, как действовать при той или иной системе. Думаю, мы поработаем и над другими схемами, потому что часто приходится в чемпионате перестраиваться по ходу матча, применять гибридные схемы. Мы выбирали ту расстановку, в которой большинство будет чувствовать себя комфортно и получит достаточную игровую нагрузку.

— Можно ли утверждать то, что во втором тайме вышел состав, максимально близкий к тому, что будет играть весной в официальных матчах?

— Посмотрим. У нас есть еще и время, и матчи. Те, кто вышел во втором тайме, в большинстве своем, наверное, предпочтительнее смотрелись в предыдущих матчах. Но это сборы, состояние игроков варьируется, какие-то изменения будут.