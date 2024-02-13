Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 20:10

Семак — о схеме 4-3-3: «Мы выбирали расстановку, в которой большинство будет чувствовать себя комфортно»

Семак подвел итоги Кубка равноправия
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сантосом» (4:1) в матче Кубка равноправия ответил на вопросы журналистов.

— На сборах вы постоянно играете в схеме 4-3-3. Есть ли другие варианты?

— Конечно, есть. Большинство наших футболистов понимает, как действовать при той или иной системе. Думаю, мы поработаем и над другими схемами, потому что часто приходится в чемпионате перестраиваться по ходу матча, применять гибридные схемы. Мы выбирали ту расстановку, в которой большинство будет чувствовать себя комфортно и получит достаточную игровую нагрузку.

— Можно ли утверждать то, что во втором тайме вышел состав, максимально близкий к тому, что будет играть весной в официальных матчах?

— Посмотрим. У нас есть еще и время, и матчи. Те, кто вышел во втором тайме, в большинстве своем, наверное, предпочтительнее смотрелись в предыдущих матчах. Но это сборы, состояние игроков варьируется, какие-то изменения будут.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сантос&raquo;. Андрей Мостовой и&nbsp;Вильсон Изидор празднуют гол. Кубок доминирования: «Зенит» выиграл зимний трофей, разгромив всех с общим счетом 12:1

Сергей Семак
ФК Зенит
0
Читайте также
Исполком УЕФА утвердил размеры бонусов для участников Евро 2024
Игры будущего стартуют в Казани 21 февраля
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Фетисов — о решении ИИХФ продлить отстранение сборных России: «Там не с кем разговаривать и не на кого надеяться»
Франция заявила о соблюдении решения МОК об участии россиян в Играх-2024
Кожевников — о решении ИИХФ продлить отстранение России: «Они обнаглели! Для нас это маразм, а для них нормальное поведение»
ФХР разочарована решением ИИХФ продлить отстранение России
Ласицкене рассказала, что потеряла больше половины заработка из-за санкций
Карантин от ИИХФ — шанс для развития КХЛ. Лига может продлить сезон до мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак объяснил отсутствие Эраковича в матче с «Сантосом»
Новости
RSS RSS
Все новости