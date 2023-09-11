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Сегодня, 21:43

Саутгейт заявил, что не будет экспериментировать с составом перед матчем с Шотландией

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Шотландии.

«Мы должны подойти к матчу физически свежими. На подготовку у нас было на день меньше, чем у Шотландии. Опыт, знакомство с некоторыми игроками, победы, хорошая игра — это обычные вещи, которые от нас ждут в Англии. Мы будем играть с командой высокого уровня, которая будет выкладываться по максимуму и бросать нам действительно серьезные вызовы. Нельзя слишком экспериментировать [с составом], это было бы смешно», — приводит ESPN слова тренера.

Товарищеский матч между сборными Англии и Шотландией пройдет 12 сентября в Глазго. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/story/_/id/38379072/england-manager-gareth-southgate-hits-back-critics-never-ending-scrutiny
Сборная Англии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Гарет Саутгейт
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