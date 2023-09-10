Тренер сборной Австралии о поле в матче против Мексики: «После этого игрокам, вероятно, придется с трудом ходить дней пять»

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд считает, что искусственный газон помешал команде победить в товарищеском матче против сборной Мексики (2:2).

Игра прошла в Арлингтоне (США) на стадионе AT&T Stadium.

«Это совершенно не то, к чему привыкли игроки... Обычная трава мягче. Я думаю, после этого им, вероятно, придется с трудом ходить дней пять, после игры на искусственном поле», — приводит слова Арнольда The Sydney Morning Herald.

Следующий матч сборная Австралии проведет в гостях 13 октября против сборной Англии.