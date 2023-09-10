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Сегодня, 11:30

Тренер сборной Австралии о поле в матче против Мексики: «После этого игрокам, вероятно, придется с трудом ходить дней пять»

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Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнольд считает, что искусственный газон помешал команде победить в товарищеском матче против сборной Мексики (2:2).

Игра прошла в Арлингтоне (США) на стадионе AT&T Stadium.

«Это совершенно не то, к чему привыкли игроки... Обычная трава мягче. Я думаю, после этого им, вероятно, придется с трудом ходить дней пять, после игры на искусственном поле», — приводит слова Арнольда The Sydney Morning Herald.

Следующий матч сборная Австралии проведет в гостях 13 октября против сборной Англии.

Футбол
Сборная Австралии по футболу
Сборная Мексики по футболу
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