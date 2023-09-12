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12 сентября, 23:54

Германия обыграла Францию в первом матче после увольнения Флика

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболисты сборной Германии.
Фото AFP

Германия в товарищеском матче победила Францию со счетом 2:1.

Голы за немецкую команду забили Томас Мюллер (4-я минута) и Лерой Сане (87-я). У французов отличился Антуан Гризманн, который забил с пенальти на 89-й минуте.

Для сборной Германии это был первый матч после увольнения главного тренера Ханса Флика. На данный момент командой руководит управляющий директор национальной команды Руди Феллер.

Германия прервала серию из пяти матчей без побед. Следующую игру команда проведет 14 октября против США.

Товарищеские матчи.
12 сент, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Германия
2:1
Франция
Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
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