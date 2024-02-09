Роналду — болельщикам «Аль-Хиляля»: «Здесь я, а не Месси»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля» (0:2) в товарищеском матче.

Во время встречи при каждом касании мяча португальским футболистом фанаты скандировали имя Лионеля Месси. Роналду несколько раз прикладывал руку к уху, а в одном из эпизодов обратился к трибунам со словами: «Здесь я, а не Месси».

Ранее сообщалось, что португальца забросали шарфами «Аль-Хиляля» после матча, на что тот отреагировал непристойным жестом.

1 февраля проходила игра между «Аль-Насром» и «Интер Майами» (6:0), за который выступает Месси. Роналду не принимал участия в этой игре, аргентинский форвард вышел на поле в концовке встречи.