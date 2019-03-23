17:11 | Футбол — Товарищеские матчи

Ракицкий и Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Аустрией"

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"Зенит" объявил состав на товарищеский матч против "Аустрии". С первых минут встречу начнет защитник Ярослав Ракицкий и форвард Антон Заболотный

Состав "Зенита": Кержаков, Нету, Ракицкий, Набиуллин, Анюков, Краневиттер, Эрнани, Шатов, Ригони, Дриусси, Заболотный. 

Запасные: Городовой, Смольников, Скроботов, Мостовой, Капленко, Воробьев.

Зенит - Аустрия В

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