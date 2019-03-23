Ракицкий и Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Аустрией"

"Зенит" объявил состав на товарищеский матч против "Аустрии". С первых минут встречу начнет защитник Ярослав Ракицкий и форвард Антон Заболотный.
Состав "Зенита": Кержаков, Нету, Ракицкий, Набиуллин, Анюков, Краневиттер, Эрнани, Шатов, Ригони, Дриусси, Заболотный.
Запасные: Городовой, Смольников, Скроботов, Мостовой, Капленко, Воробьев.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитАустрия! pic.twitter.com/Kba2iJzn3l– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 23 марта 2019 г.
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