Призовой фонд турнира «Кубка PARI Премьер» составит 5 миллионов рублей

Призовой фонд турнира «Кубка PARI Премьер» составит 5 миллионов рублей, сообщили на пресс-конференции.

Товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер» состоится с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге.

Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

Матчи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».