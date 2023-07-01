Техдир «Црвены Звезды» Марин высказался о «Кубке PARI Премьер»: «Мы очень рады участвовать в этом турнире»

Технический директор «Црвены Звезды» Марко Марин высказался о «Кубке PARI Премьер».

«Мы очень рады участвовать в этом турнире с сильными командами. Это важная часть нашей подготовки к Лиге чемпионов. Надеюсь, что турнир будет хорошим. Игрок «Ростова» Данил Ведерников может сыграть за «Црвену Звезду» на турнире? Первый раз слышу об этом. У нас новый тренер, это правда. Что касается игроков, то будут играть все заявленные футболисты», — сказал Марин.

Товарищеский турнир «Кубок PARI Премьер» состоится с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге.

Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

Матчи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионах «Газпром Арена» и «Смена».