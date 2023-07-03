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Сегодня, 14:32

Неизвестный фанат украл футбольный мяч на матче белорусского клуба «Барановичи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты «Барановичей».
Фото ФК «Барановичи»

Неизвестный болельщик унес футбольный мяч во время товарищеского матча белорусских «Барановичей» с медийной командой «INFORM».

Сообщается, что фанат воспользовался моментом по окончании матча, когда футболситы пошли благодарить трибуны, взял мяч и убежал со стадиона.

«Уважаемые зрители и болельщики! Наша команда обращается к вам с просьбой помочь нам вернуть украденный футбольный мяч. Если у вас есть какая-нибудь информация об этом инциденте или вы знаете человека на видео, сообщите нам или нашему клубу», — написано в сообщении пресс-службы команды.

На данный момент болельщика, который украл мяч, разыскивает полиция.

Футбол
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