Ерохин — о матче с «Нефтчи»: «Играть на стадионе при 20 тысячах человек — это здорово»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о подготовке петербургской команды к новому сезону.

«То, что в межсезонье удалось организовать международный турнир с сильными командами —большой плюс. Находясь дома, тренируясь у себя на базе, играть на стадионе при 20 тысячах человек — это здорово. Настроение рабочее, тренируемся по два раза в день. Нагрузки приличные. Отдохнули не так много, как зимой. Отпуск был короче, поэтому удалось сохранить форму как можно лучше. Ранее прошла втягивающая неделя. Думаю, все ребята чувствуют себя намного лучше», — цитирует Ерохина Metaratings.ru.

Предсезонный турнир проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В нем принимают участие «Зенит», азербайджанский «Нефтчи», сербская «Црвена звезда» и турецкий «Фенербахче».

В первом матче на турнире «Кубок Премьер» петербургская команда обыграла «Нефтчи» со счетом 3:1.