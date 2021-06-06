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Сборная Молдавии минимально обыграла Азербайджан

6 июня 2021, 21:02
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Сборная Молдавии минимально обыграла команду Азербайджана (1:0) в товарищеском матче.

Победный гол забил на 8-й минуте Виталий Дамашка.

Товарищеские матчи

Молдавия — Азербайджан — 1:0 (1:0)

Гол: Дамашкан, 8.

Молдавия: Аврам, Армаш, Болохан (Потырнике, 66), Жардан, Посмак, Дрос, Рацэ (Спэтару, 59), Белоусов, Костров (Антон, 46), Дамашкан (Николаэску, 58), Плэтикэ (Думбравану, 90).

Азербайджан: Дженетов, Гусейнов, Медведев (Алиев, 52), Салахлы (Джафаргулиев, 76), Кривоцюк (Ташкын, 46), Хагверди (Т.Байрамов, 46), Махмудов (Нуриев, 65), Гараев, Исаев, Алескеров, Шейдаев.

Предупреждение: Спэтару, 80.

Судья: Камиль (Сейшельские Острова).

6 июня. Кишинев. Стадион «Зимбру».

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