Сборная Молдавии минимально обыграла Азербайджан
6 июня 2021, 21:02
Сборная Молдавии минимально обыграла команду Азербайджана (1:0) в товарищеском матче.
Победный гол забил на 8-й минуте Виталий Дамашка.
Товарищеские матчи
Молдавия — Азербайджан — 1:0 (1:0)
Гол: Дамашкан, 8.
Молдавия: Аврам, Армаш, Болохан (Потырнике, 66), Жардан, Посмак, Дрос, Рацэ (Спэтару, 59), Белоусов, Костров (Антон, 46), Дамашкан (Николаэску, 58), Плэтикэ (Думбравану, 90).
Азербайджан: Дженетов, Гусейнов, Медведев (Алиев, 52), Салахлы (Джафаргулиев, 76), Кривоцюк (Ташкын, 46), Хагверди (Т.Байрамов, 46), Махмудов (Нуриев, 65), Гараев, Исаев, Алескеров, Шейдаев.
Предупреждение: Спэтару, 80.
Судья: Камиль (Сейшельские Острова).
6 июня. Кишинев. Стадион «Зимбру».
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