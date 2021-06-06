Йоахим Лев похвалил Нойера за его предстоящий сотый матч за сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о предстоящем товарищеском матче с Латвией.

«По поводу стартового состава еще нужно будет принять несколько решений. Травмированными игроками не хотим рисковать. Нойер точно будет играть. Это будет его 100-й матч за сборную, он может этим гордиться. Это его показатель стабильности», — сказал Лев на пресс-конференции.

Матч Германия — Латвия состоится завтра, 7 июня. Начало — в 21.45 (мск). На групповом этапе Евро-2020 Германия сыграет с Францией, Португалией и Венгрией.