Йоахим Лев похвалил Нойера за его предстоящий сотый матч за сборную Германии
6 июня 2021, 14:48
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о предстоящем товарищеском матче с Латвией.
«По поводу стартового состава еще нужно будет принять несколько решений. Травмированными игроками не хотим рисковать. Нойер точно будет играть. Это будет его 100-й матч за сборную, он может этим гордиться. Это его показатель стабильности», — сказал Лев на пресс-конференции.
Матч Германия — Латвия состоится завтра, 7 июня. Начало — в 21.45 (мск). На групповом этапе Евро-2020 Германия сыграет с Францией, Португалией и Венгрией.
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