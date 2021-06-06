Греция победила Норвегию в товарищеском матче
Норвегия проиграла Греции в товарищеском матче со счетом 1:2. Встреча прошла в Малаге (Испания).
Счет в матче на 13-й минуте открыл нападающий сборной Греции Георгиос Масурас. Удвоил преимущество полузащитник Атанасис Андруцос на 21-й минуте. На 64-й минуте отставание Норвегии сократил защитник Стефан Страндберг.
Товарищеские матчи
Норвегия — Греция — 1:2 (0:2)
Голы: Масурас, 13 (0:1). Андруцос, 21 (0:2). Страндберг, 64 (1:2).
Норвегия: Хансен, Страндберг, Айер (Ханше-Ольсон, 88), Мелинг (Бьеркан, 69), Грегерсен, Эдегор, Мидтсье (Рюерсон, 46), Закариассен (Торстведт, 46), Берг (Эурснес, 69), Торсби (Серлот, 46), Холанн.
Греция: Влаходимос, Пападопулос, Тзавеллас, Цимикас, Мавропанос, Пелкас (Сиопис, 75), Бухалакис (Павлидис, 75), Манталос (Бакасетас, 58), Андруцос (Бакакис, 90), Галанопулос (Зека, 57), Масурас (Тзолис, 58).
Судья: Кехлет (Дания).
6 июня. Малага. Стадион «Ла-Росаледа».
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