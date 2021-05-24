Мхитарян сообщил, что его не вызвали в сборную Армении

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян не был вызван в сборную Армении. Об этом на своей странице в Facebook 24 мая сообщил сам футболист.

«К моему удивлению, тренерский штаб сборной Армении проинформировал меня, что, по какой-то причине, меня не вызвали на ближайшие международные матчи, — написал Мхитарян. — Официальные причины, которые были указаны, не являются убедительными для меня. Тем не менее, я буду рядом с нашими ребятами и желаю им всего самого лучшего в ближайших матчах».

Сборной Армении предстоят товарищеские матчи с командами Хорватии (1 июня) и Швеции (5 июня).