Мхитарян сообщил, что его не вызвали в сборную Армении
21:11
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян не был вызван в сборную Армении. Об этом на своей странице в Facebook 24 мая сообщил сам футболист.
«К моему удивлению, тренерский штаб сборной Армении проинформировал меня, что, по какой-то причине, меня не вызвали на ближайшие международные матчи, — написал Мхитарян. — Официальные причины, которые были указаны, не являются убедительными для меня. Тем не менее, я буду рядом с нашими ребятами и желаю им всего самого лучшего в ближайших матчах».
Сборной Армении предстоят товарищеские матчи с командами Хорватии (1 июня) и Швеции (5 июня).
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