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Федерация футбола Литвы отменила товарищеские матчи в Белоруссии

16:30
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Молодежная сборная Литвы и национальная сборная страны не поедут в этом году на запланированные контрольные соревнования с белорусскими командами в Минске, сообщил генеральный секретарь Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс. Он отметил, что такое решение принято по соображениям безопасности.

«По ситуации на сегодняшний день, ни национальная мужская сборная, ни молодежь в этих соревнованиях точно не будут участвовать, невзирая на то, что мы подписали с Белорусской федерацией контракт по соревнованиям нацсборных, но действительно слишком рискованно в политическом контексте рисковать сборной, игроками, здоровьем и безопасностью игроков и их семей. В отношении этих двух матчей точно есть план не ехать и не играть, а искать каких-то других соперников», — цитирует Станкявичуса BNS 24 мая.

Станкявичюс также сказал, что в вопросе матчей национальных сборных также придется подождать одобрения УЕФА, однако в решении этой организации руководство ЛФФ не сомневается.

Соревнования национальной сборной Литвы в Минске были намечены на 16 ноября, также в Минске 8 июня должен был состояться товарищеский матч молодежной сборной Литвы с белорусскими сверстниками.

Дополнительная информация:

https://www.obzor.lt/news/n70928.html

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