Товарищеский матч Россия — Швеция, скорее всего, пройдет на «ВЭБ Арене». Сегодня стало известно, что игра перенесена из шведской Сольны в Москву.

Встреча пройдет на домашнем стадионе ЦСКА, если УЕФА по-прежнему будет настаивать на проведении игр без зрителей. Если ситуация изменится, то возможно проведение игры на «Лужниках» или «Открытие Арене».

То же самое касается матчей Лиги наций против Венгрии и Турции. Игры должны пройти 11 и 14 октября соответственно на стадионе «Динамо». (Вячеслав Короткин)