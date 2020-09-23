Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

Матч Россия — Швеция пройдет на «ВЭБ Арене». Если без зрителей

16:24
Матч Россия - Швеция в 2018 году. Фото РФС
Матч Россия - Швеция в 2018 году. Фото РФС
Теги:

Товарищеский матч Россия — Швеция, скорее всего, пройдет на «ВЭБ Арене». Сегодня стало известно, что игра перенесена из шведской Сольны в Москву.

Встреча пройдет на домашнем стадионе ЦСКА, если УЕФА по-прежнему будет настаивать на проведении игр без зрителей. Если ситуация изменится, то возможно проведение игры на «Лужниках» или «Открытие Арене».

То же самое касается матчей Лиги наций против Венгрии и Турции. Игры должны пройти 11 и 14 октября соответственно на стадионе «Динамо». (Вячеслав Короткин)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир