Матч Россия — Швеция пройдет на «ВЭБ Арене». Если без зрителей
16:24
Товарищеский матч Россия — Швеция, скорее всего, пройдет на «ВЭБ Арене». Сегодня стало известно, что игра перенесена из шведской Сольны в Москву.
Встреча пройдет на домашнем стадионе ЦСКА, если УЕФА по-прежнему будет настаивать на проведении игр без зрителей. Если ситуация изменится, то возможно проведение игры на «Лужниках» или «Открытие Арене».
То же самое касается матчей Лиги наций против Венгрии и Турции. Игры должны пройти 11 и 14 октября соответственно на стадионе «Динамо». (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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