На матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продают алкогольное пиво

В воскресенье, 3 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи проходит товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». На игре продается алкогольное пиво различных брендов, из-за чего у торговых точек образовались большие очереди. Пиво продается по цене 300 рублей за банку, причем на ценнике написано «Напиток «пенный».

Напомним, в январе 2005 года был принят федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления пива». Ранее пресс-служба стадиона «Фишт» в интервью РБК опровергла, что на матче будет продаваться пиво.