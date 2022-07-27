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Сегодня, 23:00

«Ливерпуль» проиграл «Зальцбургу» в товарищеском матче. В субботу игра за Суперкубок с «Ман Сити»

«Ливерпуль» не смог обыграть «Зальцбург» перед суперкубковой встречей с «Ман Сити»
Руслан Минаев
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«Ливерпуль» с минимальным счетом проиграл «Зальцбургу» в товарищеском матче.

Встреча, которая проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия), закончилась со счетом — 0:1.

Единственный гол забил нападающий Беньямин Шешко.

В субботу 30 июля «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити» в первом официальном матче сезона. Команды разыграют финал Суперкубка Англии. Начало — в 19.00 мск.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Ред Булл Зальцбург
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