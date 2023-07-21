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Литвинов: «С «Нефтчи» были особые ощущения — по-настоящему кайфанул от атмосферы на стадионе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о присутствии активных фанатов красно-белых на товарищеском матче с «Нефтчи».

«Их поддержка особенно чувствовалась. Такой шум с трибун слышал впервые с прошлогоднего финала Кубка России в «Лужниках» против «Динамо» (2:1). Та игра, конечно, была самой незабываемой. Но и сейчас в игре с «Нефтчи» очень приятно было услышать болельщиков после почти всего сезона без их активной части. Спасибо, что они приходят и поддерживают. Как и тем людям, которые по ходу сезона посещают матчи. Но с «Нефтчи» были особые ощущения — по-настоящему кайфанул от атмосферы на стадионе», — цитируют «Известия» Литвинова.

В первом туре нового сезона в РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 23 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1547053/aleksei-fomin/vse-zavisit-ne-ot-zenita-ot-nas-samikh
Руслан Литвинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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