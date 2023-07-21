«Бенфика» разгромила «Аль-Наср» Роналду. Ди Мария забил один гол

«Бенфика» выиграла у «Аль-Насра» в товарищеском матче — 4:1.

На 23-й минуте встречи нападающий португальской команды Анхель Ди Мария открыл счет. Молодой форвард лиссабонцев Гонсалу Рамуш еще до перерыва оформил дубль. Сопернику удалось перед паузой в матче отыграть один мяч — забил Халид Аль-Ганнам.

Во второй половине встречи был забит всего один гол — 19-летний норвежец Андреас Шельдеруп вернул «Бенфике» преимущество в три мяча.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду и Ди Мария тепло поприветствовали друг друга перед игрой. Ранее они вместе выступали за «Реал», с которым побеждали в Лиге чемпионов.