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Литва и Кувейт сыграли вничью в товарищеском матче

21:54
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Сборная Литвы в товарищеском матче сыграла вничью с командой Кувейта (1:1)

На 41-й минуте гостей дальним ударом вывел вперед Авад Аль-Отайби. Юстас Ласицкас на 54-й минуте сравнял результат.

Товарищеский матч

Литва — Кувейт — 1:1 (0:1)

Голы: Аль-Отайби, 43 (0:1). Ласицкас, 54 (1:1).

Литва: Гертмонас, Баравикас, Тутышкинас, Садаускас, Шаткус, Арманавичюс, Шимкус, Казлаускас, Черных, Новиков, Лаукжемис.

Предупреждения: Аль-Харби, 1. Тутышкинас, 39. Мегелайтис, 69. Аль-Энези, 78. Кучис, 85. Аль-Рашиди, 85.

15 ноября.

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Евгений Петров все материалы автора
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