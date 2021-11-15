Литва и Кувейт сыграли вничью в товарищеском матче
21:54
Сборная Литвы в товарищеском матче сыграла вничью с командой Кувейта (1:1)
На 41-й минуте гостей дальним ударом вывел вперед Авад Аль-Отайби. Юстас Ласицкас на 54-й минуте сравнял результат.
Товарищеский матч
Литва — Кувейт — 1:1 (0:1)
Голы: Аль-Отайби, 43 (0:1). Ласицкас, 54 (1:1).
Литва: Гертмонас, Баравикас, Тутышкинас, Садаускас, Шаткус, Арманавичюс, Шимкус, Казлаускас, Черных, Новиков, Лаукжемис.
Предупреждения: Аль-Харби, 1. Тутышкинас, 39. Мегелайтис, 69. Аль-Энези, 78. Кучис, 85. Аль-Рашиди, 85.
15 ноября.
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