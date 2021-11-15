Гол Волкова принес Грузии победу над Узбекистаном
18:56
Единственный мяч на 41-й минуте забил Давид Волков. На 84-й минуте обе команды остались вдесятером. У хозяев был удален Ираклий Азаров, у гостей — Фаррух Сайфиев.
Товарищеский матч
Грузия — Узбекистан — 1:0 (1:0)
Грузия: Купатадзе, Какабадзе, Кашия, Хочолава, Лобжанидзе, Гвилия, Квеквескири, Азаров, Давиташвили, Волков, Казаишвили.
Предупреждение: Кашия, 59.
Гол: Волков, 41
Удаления: Азаров, 84 — Сайфиев, 84
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