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Лингард, не попавший в заявку Англии на Евро-2020, сыграл в стартовом составе с Австрией

01:34
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Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард сыграл в стартовом составе против Австрии в товарищеском матче (1:1). 28-летний англичанин отыграл 61 минуту, после чего был заменен на Олли Уоткинса.

Ранее Лингард не был включен в окончательный состав из 26 человек на Евро-2020.

На чемпионате Европы сборная Англии находится в одной группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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