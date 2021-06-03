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Трент Александр-Арнолд получил травму в матче с Австрией

00:45
2 июня. Англия - Австрия - 1:0. Трент Александр-Арнолд. Фото Twitter
2 июня. Англия - Австрия - 1:0. Трент Александр-Арнолд. Фото Twitter
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд получил травму в матче за сборную Англии. 22-летний англичанин досрочно покинул поле в концовке товарищеской встречи против Австрии.

Ранее Трент был включен в окончательный состав из 26 человек на Евро-2020.

На чемпионате Европы сборная Англии находится в одной группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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