Трент Александр-Арнолд получил травму в матче с Австрией
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд получил травму в матче за сборную Англии. 22-летний англичанин досрочно покинул поле в концовке товарищеской встречи против Австрии.
Ранее Трент был включен в окончательный состав из 26 человек на Евро-2020.
На чемпионате Европы сборная Англии находится в одной группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
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