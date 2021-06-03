Трент Александр-Арнолд получил травму в матче с Австрией

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд получил травму в матче за сборную Англии. 22-летний англичанин досрочно покинул поле в концовке товарищеской встречи против Австрии.

Ранее Трент был включен в окончательный состав из 26 человек на Евро-2020.

Трент получил травму в товарищеском матче с Австрией. Только посмотрите на эти эмоции ?



Надеемся, что все обойдется и он сыграет на Евро! pic.twitter.com/5Vjf5k8YDk — Спорт-Экспресс (@sportexpress) June 2, 2021

На чемпионате Европы сборная Англии находится в одной группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.