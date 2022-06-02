Линекер отметил игру Месси в разгромном матче Аргентины с Италией

Футбольный эксперт Гари Линекер рассказал, что думает о победе Аргентины над Италией в матче «Финалиссимы». Аргентинцы обыграли итальянцев со счетом 3:0.

«Аргентина с Месси выиграла очередной турнир. Они обыграли итальянцев в «Финалиссиме». Два голевых ассиста от миниатюрного гения», — написал Линекер в социальных сетях.

Это 40-й трофей для Месси в его карьере. По этому показателю он обогнал экс-полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесту, на счету которого 39 трофеев.