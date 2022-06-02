УЕФА объявил о проведении Финалиссимы среди женских сборных

УЕФА объявил о проведении Финалиссимы среди женских национальных сборных, сообщается на сайте организации.

В финале турнира сыграют победитель женского Евро-2022, который состоится в июле в Англии, и обладатель Кубка Южной Америки-2022, который пройдут в июле в Колумбии.

Дата и место Финалиссимы определится позже.

Помимо этого, УЕФА введет новые турниры среди женских молодежных команд и соревнования по футзалу.

1 июня в матче Финалиссимы-2022 среди мужских сборных Аргентина разгромила Италию — 3:0. Лучшим игроком встречи признали Лионеля Месси.