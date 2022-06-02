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Сегодня, 19:49

УЕФА объявил о проведении Финалиссимы среди женских сборных

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УЕФА объявил о проведении Финалиссимы среди женских сборных.
Фото Getty Images

УЕФА объявил о проведении Финалиссимы среди женских национальных сборных, сообщается на сайте организации.

В финале турнира сыграют победитель женского Евро-2022, который состоится в июле в Англии, и обладатель Кубка Южной Америки-2022, который пройдут в июле в Колумбии.

Дата и место Финалиссимы определится позже.

Помимо этого, УЕФА введет новые турниры среди женских молодежных команд и соревнования по футзалу.

1 июня в матче Финалиссимы-2022 среди мужских сборных Аргентина разгромила Италию — 3:0. Лучшим игроком встречи признали Лионеля Месси.

Источник: https://ru.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0276-154aaf363e82-9fe6cd44fcbe-1000--%D1%83%D0%B5%D1%84%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
УЕФА
0
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