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Кокорин — в стартовом составе «Зенита-2» на товарищеский матч

17:08
Александр Кокорин (слева) в стартовом составе «Зенита-2». Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин (слева) в стартовом составе «Зенита-2». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит-2» на сборе в Турции проводит контрольный матч с бразильской командой «Гремио Новоризонтино».

Нападающий Александр Кокорин вышел на поле с первых минут на позиции полузащитника.

«Зенит-2»: Рыбиков — Богаев, Рукас, Сазонов, Вахания — Сергеев, Кравцов, Кокорин — Тарасов, Погорелов, Ильин.

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