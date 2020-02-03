Кокорин — в стартовом составе «Зенита-2» на товарищеский матч
17:08
«Зенит-2» на сборе в Турции проводит контрольный матч с бразильской командой «Гремио Новоризонтино».
Нападающий Александр Кокорин вышел на поле с первых минут на позиции полузащитника.
«Зенит-2»: Рыбиков — Богаев, Рукас, Сазонов, Вахания — Сергеев, Кравцов, Кокорин — Тарасов, Погорелов, Ильин.
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