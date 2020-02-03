«Зенит-2» на сборе в Турции проводит контрольный матч с бразильской командой «Гремио Новоризонтино».

Нападающий Александр Кокорин вышел на поле с первых минут на позиции полузащитника.

«Зенит-2»: Рыбиков — Богаев, Рукас, Сазонов, Вахания — Сергеев, Кравцов, Кокорин — Тарасов, Погорелов, Ильин.