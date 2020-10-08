Защитник «Рубина» Карл Старфельт поделился ощущениями от попадания в стартовый состав сборной Швеции на товарищеский матч против России. Эта встреча станет первой за национальную сборную для 25-летнего игрока.

— Главный тренер Янне Андерссон позвонил накануне объявления списка сборной, мы немного поговорили, и он спросил, имею ли я возможность приехать и выйти на поле, — приводит пресс-служба «Рубина» слова Старфельта. — Это был намек, что меня могут вызвать и поставить в состав, но только на пресс-конференции, когда я увидел свое имя, я понял, что это не сон.

Для меня это очень важно. Это то, о чем я действительно мечтал, и цель, которую я ставил с детства — быть здесь и бороться за свою страну — это большая честь. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад и показать себя наилучшим образом.

Первое впечатление от пребывания в сборной очень хорошее. Отличная атмосфера, все милые и гостеприимные. Все организовано очень профессионально. Так что пока только положительные впечатления.

Кого я знал раньше? Встречался с некоторыми из тех, кто играет в России, знаю Лудде Аугустинссона по нашему прежнему клубу «Броммапойкарна». Здесь много хороших футболистов, поэтому и подготовка качественная. Думаю, первая тренировка прошла хорошо. По сути, это была игра в квадрат и упражнения на владение мячом, так что было неплохо почувствовать это и вникнуть в требования.

Я хочу себя показать, произвести хорошее впечатление и повысить шансы снова присоединиться к сборной в будущем. Хочу помочь сборной в предстоящих матчах. Во время исполнения гимна перед началом матча, наверное, будут мурашки по коже. Сложно сказать, буду ли я сильно нервничать. Увидим только ближе к матчу.

Я знаю о российском футболе больше, чем раньше. Мы не знаем, каким составом сборная России будет играть, но если посмотреть на стартовый состав, который у них был раньше, я многих узнаю и в принципе играл против большинства. Ждем с нетерпением этой игры.