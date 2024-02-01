Канчельскис: «Сербия — сильнейшей соперник сборной России за время отстранения»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Сербия — сильнейшей соперник сборной России за время отстранения. Ну, еще Камерун был неплохой, но европейский футбол все-таки сильнее африканского. Так что этот матч станет отличной проверкой для команды Карпина. Надо вызывать всех сильнейших. Расклад сил? На бумаге сербы превосходят в классе сборную России, но надо смотреть, кто у них приедет играть», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

Россия занимает 29-е место в рейтинге УЕФА. Сербия располагается на 19-й строчке.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.